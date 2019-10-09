Румыны готовят "убойную" базу НАТО на Черном море

Альянс берет Крым в кольцо

Румыния собирается потратить 2,8 млрд евро на реконструкцию 57-й авиабазы, которая расположена недалеко от Черноморского побережья и города Констанца.

После этого на аэродроме смогут базироваться не только F-16 ВВС республики, но и F-35 соседних государств. Как пишет Jane's, база будет соответствовать всем стандартам НАТО и сможет вместить до 8 тыс. военных, а если понадобится, то до 10 тыс.

Это означает, что НАТО сможет использовать базу в Румынии для нанесения воздушного удара по Крымскому полуострову, так как до него от побережья всего 250 км. Кроме того, нельзя забывать, что в Румынии развернуты американские системы ПРО Aegis, которые могут действовать в одной связке с кораблями НАТО.

Параллельно НАТО активно проводит учения боевой авиации в Болгарии, в частности устраивая воздушные бои между F-16 и МиГ-29.