Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Румыны готовят "убойную" базу НАТО на Черном море

Румыны готовят
Фото: commons.wikimedia.org
Альянс берет Крым в кольцо

Румыния собирается потратить 2,8 млрд евро на реконструкцию 57-й авиабазы, которая расположена недалеко от Черноморского побережья и города Констанца.

После этого на аэродроме смогут базироваться не только F-16 ВВС республики, но и F-35 соседних государств. Как пишет Jane's, база будет соответствовать всем стандартам НАТО и сможет вместить до 8 тыс. военных, а если понадобится, то до 10 тыс.

Это означает, что НАТО сможет использовать базу в Румынии для нанесения воздушного удара по Крымскому полуострову, так как до него от побережья всего 250 км. Кроме того, нельзя забывать, что в Румынии развернуты американские системы ПРО Aegis, которые могут действовать в одной связке с кораблями НАТО. 

Параллельно НАТО активно проводит учения боевой авиации в Болгарии, в частности устраивая воздушные бои между F-16 и МиГ-29.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Мировые лидеры проигнорировали день рождения Путина

У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах

Страшно смотреть: после выписки опухшую Заворотнюк увезли на каталке

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" напрочь лишилась своей привлекательности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей