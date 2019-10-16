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Россия "прокачает" свои гоночные корабли

Россия
Фото: commons.wikimedia.org
Советские "Зубры" получат современную начинку и вооружение

В России модернизируют знаменитые "Зубры" на воздушной подушке, которые производились в 80-х в Крыму. На данный момент в составе Балтфлота находятся два таких корабля – "Евгений Кочешков" и "Мордовия". К слову, во времена СССР их было 15 – большинство в итоге продали в Грецию и Китай. Пару лет назад начались разговоры о возможном возрождении производства, но никакой конкретики пока нет.

А вот уже существующие корабли решили обновить. Как пишет газета "Известия", ссылаясь на источники в Минобороны, корабли оснастят современной автоматизированной системой управления (АСУ). В режиме реального времени она позволит управлять средствами поражения и десантом.

Кроме того, "Зубры" получат современные навигационные комплексы, средства связи и вооружение. Подробности пока не раскрываются. Но данный момент корабли вооружены двумя пусковыми установками А-22 "Огонь" и зенитными автоматическими установками АК-630. Вдобавок, на борту находится 8 комплектов ПЗРК "Игла" или "Стингер".

Но главные козыри "Зубра" – это скорость, которая может достигать 120 км/ч, и возможность быстро высадить десант на неподготовленный берег. Корабль не сядет на мель и не будет маячить вдалеке, попадая под обстрел, а подойдет к самой суше.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, в советские времена "Зубрам" отводилась важная роль по захвату Датских и Черноморских проливов. Это позволило бы "закупорить Балтийское и Черное моря". И от Балтийска до Дании корабли могли добраться за несколько часов, благодаря чему были способны произвести молниеносную атаку.

Александр ИЛЬИН
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