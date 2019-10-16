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Россия уступила НАТО по боевой мощи

Россия уступила НАТО по боевой мощи
Фото: Виталий Невар/ТАСС
Только СССР был вправе называть себя сверхдержавой

Российская армия очень сильна, но она не сможет победить НАТО. К такому выводу пришли авторы журнала The National Interest, основываясь на высказываниях ведущих зарубежных аналитиков.

Если вкратце, то Россия сделала существенный скачок вперед по сравнению с упадком вооруженных сил в 90-х, однако армия РФ не достигла военной мощи, которой обладал СССР в 70-80-х годах прошлого века. Несмотря на то что Советский Союз в конце 80-х называли колоссом на глиняных ногах, его возможности были огромны. 

Сегодняшняя Москва старается брать качеством, модернизируя старое и создавая новое. Истребитель пятого поколения Су-57, "Армата", беспилотник "Охотник", гиперзвуковой блок "Авангард", "Циркон", "Кинжал" и беспилотный аппарат "Посейдон" – многие новинки задумывались еще в СССР, однако воплотить их в жизнь было не так просто после 1991 года. До сих пор далеко не все удалось запустить в серию.

NI отмечает ракеты "Нудоль", которые, судя по всему, могут уничтожать спутники. Также Россия не довольствуется С-400 и готовит к принятию на вооружение С-500. Отдельного внимания заслуживает модернизация танков. Из советского Т-72Б получаются отличные Т-72Б3.

Фото: Виталий Невар/ТАССВо время холодной войны на "оборонку" уходило до половины бюджета. Сейчас тоже много, но меньше. По данным западных военных аналитиков, вооруженные силы СССР превосходили сегодняшние российские в пять раз.

Тем не менее, согласно исследованиям Rand Corporation, сил НАТО в Европе недостаточно, чтобы сдержать Россию в Польше и Прибалтике. Войска РФ быстро займут эти страны. Для того чтобы противостоять Москве, необходимы минимум семь бригад, а также мощная авиаподдержка. В противном случае Прибалтика будет занята за 60 часов. Оправданием может послужить значительная часть русскоговорящего населения, которая проживает в странах Балтии. Запад обвинят в притеснении русских.

Дальнейшее продвижение России будет проблематичным, но Москва вряд ли пойдет на это. В любом случае, США уже начнут к этому моменту масштабную высадку в Европе.

Александр ИЛЬИН
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