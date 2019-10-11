Ракету Судного дня показали изнутри

"Миротворец" обладал дьявольской точностью и мог в считанные минуты уничтожить ракетные шахты СССР

В США представили так называемый "навигатор Судного дня" – систему наведения легендарной ядерной ракеты LGM-118A "Миротворец". Фотографии были опубликованы в книге Мартина Миллера, посвященной оружию массового уничтожения, а затем их разместил в статье журнал The Drive.

Уникальность разработки заключается в том, что она механическая и при этом по точности даже сейчас не уступает современным. Коэффициент кругового отклонения у "Миротворца" был всего 40 метров. Для такой тяжелой ракеты, даже по современным меркам, это недосягаемый результат. Недаром ракету называют венцом технологий холодной войны.

Inertial Guidance Module of a Peacekeeper (MX) inter-continental ballistic missile, High. Res. photo. pic.twitter.com/HZGUAlRGho — NUKES (@atomicarchive) 7 октября 2019 г.

Сама система выглядит впечатляюще. Металлическая сфера диаметром 27 см "дрейфовала" в жидком составе внутри внешней оболочки. Движение жидкости поддерживал постоянно работающий турбонасос.

Внутри сферы были гироскопы на газовых опорах и измерители линейных скоростей. По данным The Drive, каждый гироскоп стоил $300 тыс. в ценах 70-х годов. Сам блок наведения состоял из 19 тыс. деталей, его собирали вручную полгода.

Эти ракеты с разделяющимися головными частями, согласно доктрине Пентагона тех лет, должны были нанести ювелирные по точности удары по стратегическим объектам СССР, таким как командные пункты, ракетные шахты.

Параллельно экипажам подлодок ВМС США ставили задачу удержать Москву от ударов по американским гражданским объектам, и они угрожали тем же самым, только Союзу.

Система наведения "Миротворца" уникальна. Ее даже называют венцом технологий времен холодной войны. В основе не электроника, а механика.

Ракета "Миротворец" приводилась в боевую готовность за 30 секунд, так как не нужно было выставлять горизонт и азимут. Тем не менее, в рамках договора СНВ-II "Миротворцев" сняли с вооружения в 90-х. Эти ракеты полностью заменили третьи "Минутмэны".