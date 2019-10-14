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Американцы собрали торпеду-убийцу российских подлодок

Американцы собрали торпеду-убийцу российских подлодок
Фото: commons.wikimedia.org
ВМС США объявят охоту на субмарины РФ и Китая

В США разрабатывают специальные тяжелые торпеды Mk48, которые предназначены для уничтожения современных российских субмарин. Боеприпасы оснащены принципиально новыми механизмами, а некоторые боеголовки до сих пор засекречены.

По данным Scout Warrior, Mk48 будут вооружать лучшие подлодки ВМС США. Главными преимуществами торпеды станут ее дальность и хирургическая точность.

Конечно, речь не идет об американской версии "Посейдона", однако с Mk48 субмарина должна стать чем-то вроде F-35, который наносит удар по ничего не подозревающему противнику.

Что касается технических особенностей, то на данный момент известно, что вода поступает в нижнюю часть торпеды, а воздух выходит в верхней части.

На вооружении подлодок ВМС США уже есть Mk48 Mod 6 с 1997 года и Mk48 Mod 7 с 2006-го. Последняя включает блок управления навигацией, широкополосный гидролокатор и усилитель. Но модернизированная торпеда будет намного лучше. У нее более совершенный сонар, мощный процессор, она способна уклониться от торпеды противника. Фактически это подводный беспилотный аппарат, который неумолимо приближается к цели, несмотря на любые препятствия.

В течение будущих пяти лет компания Lockheed Martin планирует произвести 250 таких торпед. Возможно, некоторые из них сделают с ядерными боеголовками.

Александр ИЛЬИН
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