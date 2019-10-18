Подлодка "Борей" вчистую переиграла американскую "Огайо"

Ракеты "Булава" не такие точные, но это не главное

Российская субмарина проекта "Борей" снова оказалась в центре внимания зарубежных СМИ. Головную подлодку "Юрий Догорукий" американский журнал The National Interest назвал оружием Судного дня. А все благодаря ракете "Булава", которую в свое время даже подумывали списать со счетов из-за серии неудачных испытаний.

Но теперь это очень грозная ракета с низкой траекторией полета, которая способна разрушить целые города и которую крайне трудно сбить. "Борей" вооружен 16 ракетами. Каждая из них несет 6 ядерных боеголовок по 150 килотонн. Это в десять раз больше, чем мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. При этом ракета может уйти от порядка 40 ударов систем ПВО благодаря "приманкам". Проще говоря, если "Борей" успеет выпустить все ракеты, какая-то их часть обязательно долетит до цели, и мало никому не покажется.

Вместе с тем подлодка очень тихая, ее корпус покрыт специальной шумопоглощающей резиной. Даже на скорости 30 узлов лодка остается необычайно тихой. По мнению NI, "Борей" по скрытности превосходит даже американскую "Огайо".



При этом, по данным западных экспертов, ракеты "Булава" в четыре раза менее точны, чем Trident D5 на американских и британских подлодках. Отмечается, что примерно половина ракет приземлится в 350 метрах от целей. Однако при такой мощности зарядов, это не так уж и страшно, вернее, наоборот, страшно.

На вооружении ВМФ РФ сейчас состоят три подлодка проекта "Борей" – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах".