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МиГ-29 пролетел на рекордно низкой высоте

МиГ-29 пролетел на рекордно низкой высоте
Фото: www.globallookpress.com
Техников едва не разбросало по взлетно-посадочной полосе

Истребитель российского производства ВВС Алжира МиГ-29 едва не "снял скальп" с техников на взлетно-посадочной полосе. Одни из операторов снял на телефон, как самолет на огромной скорости прошел на высоте метров трех над землей. Видео опубликовал пользователь YouTube Чингис Дамбиев.


Алжир обладает достаточно мощным истребительным флотом, состоящим из самолетов производства России. Основу составляют 59 Су-30МКА, а МиГ-29 у Алжира 23 – бывшие украинские и белорусские "двадцать девятые".

Александр ИЛЬИН
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