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На ракетно-ядерных стрельбах в РФ произошел сбой

На ракетно-ядерных стрельбах в РФ произошел сбой
Фото: mil.ru
Атомная подводная лодка не смогла выполнить боевую задачу

Учения российских стратегических ядерных сил "Гром-2019" выявили проблему с вооружением для субмарин. Во время запланированных стрельб одна из ракет не смогла выйти из пусковой установки.

"Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань", входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону "Чижа", а не два", – рассказали "Ведомостям" источники в Минобороны.

В результате подводная лодка вернулась на свою постоянную базу с неотстрелянной ракетой. Специальная комиссия изучает причины ЧП, по предварительным данным, сбой дали системы субмарины, по которым проходит команда о запуске, пишет "Свободная пресса".

Подлодка "Рязань" – последняя субмарина подобного типа, остающаяся на посту в РФ, остальные уже списаны. Но не исключено, что виной неудавшихся стрельб стала устаревшая ракета Р-29Р. Она была принята на вооружение в 1977 году. Ждать 100-процентного выполнения боевых задач от такой старой техники не стоит, передает URA.RU мнение главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского.

Известно, что в учениях 17 октября принимал участие президент РФ Владимир Путин, поскольку было необходимо задействовать его "ядерный чемоданчик".

Николай ВИКТОРОВ
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