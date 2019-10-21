Так и задумали: подводники объяснили "прокол" на учениях

Вторую ракету решили не запускать из-за "технического состояния"

В Минобороны РФ подтвердили, что во время учений "Гром-2019" атомная подлодка "Рязань" выпустили не две ракеты, а одну. Однако военные отказались признавать произошедшее нештатной ситуацией.

Как пишет Flot.Com со ссылкой на пресс-релиз Минобороны, военные "оценили информацию о техническом состоянии одной из ракет" и решили не задействовать ее в учебном ударе.

Притом в ведомстве подчеркнули, что целью учений было не запустить максимальное количество ракет, а "проверить системы боевого управления Вооруженными силами".

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники написала, что во время учений, финальным этапом которых руководил Владимир Путин, произошла именно нештатная ситуация. По данным источника, вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, и подлодка вернулась на базу с целой ракетой.

Возможной причиной может быть отказ некоторых систем подлодки К-44 проекта "Кальмар", спущенной на воду в 1982 году. Однако окончательный вердикт должна вынести специальная комиссия.