B-52 взяли курс на Сочи и Крым

Бомбардировщики максимально приблизились к российскому югу

Два стратегических ядерных бомбардировщика В-52Н прошли всего в 30 км от побережья Крыма и в 50 км от резиденции российского президента в Сочи. Свою боевую мощь Пентагон решил показать России как раз накануне переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Как пишет телеграм-канал "Оперативная линия", ссылаясь на ресурсы, отслеживающие перемещение воздушных судов, самолеты вылетели с авиабазы Фейрфорд и прошли воздушное пространство Германии и Польши.

Затем они впервые вторглись в суверенное воздушное пространство западной Украины, после чего повернули на юг к Черному морю, пролетели над Румынией, на 50 км приблизились к грузинскому Поти.

Теоретически В-52Н могли атаковать крылатыми ракетами российские города с гораздо большего расстояния, чем 50 км. Однако в ВКС о полете знали и, скорее всего, отправили истребители для сопровождения "пятьдесят вторых".

Совсем недавно В-52Н отрабатывали ядерные удары по Калининграду, который на Западе считают главным российским форпостом в потенциальной войне с Западом.