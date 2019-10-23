Британцы испытали уникальный гиперзвуковой двигатель

Силовая установка совершит революцию в аэрокосмической отрасли

Британцы успешно испытали в США гиперзвуковой двигатель, разгоняющий ракету или летательный аппарат до скорости 5 Махов или свыше 6100 км/ч.

Тесты проходили на испытательной установке в Colorado Air and Space Port недалеко от международного аэропорта Денвера. Как говорится в сообщении Reaction Engines, которое приводит Defense News, двигатель работал на мощности, позволяющей разогнать аппарат до скорости 5 Махов.

Британцы уверяют, что двигатель "изменит правила игры", так как новинка разрабатывалась не только для ракет, но и для гиперзвуковых боевых и гражданских самолетов, а также для космических кораблей многоразового использования.

На испытаниях удалось охладить воздушный поток на скорости, значительно превышающей характеристики любого реактивного самолета. Уникальный теплообменник погасил температуру 1000 градусов по Цельсию за одну двадцатую секунды, что является выдающимся показателем.

В разработку уже вложились такие гиганты, как BAE Systems, Rolls-Royce и даже Boeing HorizonX. Кроме того, в финансировании проекта участвуют британское правительство, DARPA, Европейское космическое агентство и многие другие.

Ожидается, что самолет с этим двигателем превзойдет в скорости и МиГ-25, и SR-71. Правда, американцы в ближайшем будущем обещали презентовать беспилотник SR-72, который тоже должен стать гиперзвуковым.

Непросто будет создать сам самолет, так как на скорости 5 Махов обшивка будет нагреваться до запредельных температур, о чем хорошо знают летчики МиГ-25 и SR-71. Но двигатель – это уже серьезная заявка.