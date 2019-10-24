"Джавелин" на гусеницах станет "палачом" танков

Американцы придумали способ нейтрализовать "Армату"

На сегодняшний день ПТРК "Джавелин" считается наиболее совершенным противотанковым оружием. Солдату не нужно даже видеть боевую машину противника: можно выстрелить хоть из-за угла – ракета все равно найдет танк.

Тем не менее, в Пентагоне решили пойти еще дальше, вооружив "Джавелином" гусеничного боевого робота. Видимо, российские "Уран" и "Нерехта" не дают покоя американцам.

Как пишет The National Interest, "Титан" весит 1,6 тонны, 2,5 метра в длину и 1,2 метра в высоту. Машина развивает скорость в 20 км/ч и способна перевозить до тонны груза.

Робота можно оснастить различными модулями – для разминирования, эвакуации раненых и перевозки боеприпасов. Но теперь из него собираются сделать, по примеру "Нерехты", убийцу танков. Кроме непосредственно "Джавелина, машину вооружат автоматической пушкой калибра 50 мм.





Интересно, что "Титан" делает эстонская компания Milrem Robotics. Ее представители сообщили, что испытания "Джавелина" в составе роботизированного комплекса начнутся в ближайшее время. Параллельно проходят тесты машины с ракетным модулем MBDA IMPACT. Он включает в себя две противотанковые управляемые ракеты с тепловизионной системой наведения. Фотографии машины ранее публиковал военный блог BMPD.

По мнению NI, применение боевых роботов может спасти немало жизней, однако пока они в основном используются для разминирования, перевозки грузов и разведки. Пока машинам на дают самостоятельно открывать огонь, так как в случае ошибки могут погибнуть невинные люди. Роботами управляют дистанционно, хотя в области создания искусственного интеллекта роботы уже вышли на серьезный уровень.