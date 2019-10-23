Летчики поразили дозаправкой Ту-160 в воздухе

Ловкость пилотов попала на видео

Минобороны России опубликовало в Youtube ролик, как стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и Ил-78 ночью в воздухе на скорости в несколько сотен км/ч сближаются и производят дозаправку.

В ведомстве подчеркнули, что самолеты прилетели в ЮАР, передает агентство НСН. Цель визита – развитие военного сотрудничества двух стран. Интернет-пользователи, посмотревшие видео, восхитились умениями российских летчиков и мощью Ту-160.

"Ту-160 неземной красоты самолет!", "Слава ВВС РОССИИ", "Молодцы летуны!", "Отличная новость. Россия развивается семимильными шагами", – отметили комментаторы.

К слову, бомбардировщик поразил и жителей ЮАР.