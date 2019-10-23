Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Летчики поразили дозаправкой Ту-160 в воздухе

Ловкость пилотов попала на видео

Минобороны России опубликовало в Youtube ролик, как стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и Ил-78 ночью в воздухе на скорости в несколько сотен км/ч сближаются и производят дозаправку.

В ведомстве подчеркнули, что самолеты прилетели в ЮАР, передает агентство НСН. Цель визита – развитие военного сотрудничества двух стран. Интернет-пользователи, посмотревшие видео, восхитились умениями российских летчиков и мощью Ту-160.

"Ту-160 неземной красоты самолет!", "Слава ВВС РОССИИ", "Молодцы летуны!", "Отличная новость. Россия развивается семимильными шагами", – отметили комментаторы.

К слову, бомбардировщик поразил и жителей ЮАР.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

"С утра до вечера": Путин готовит себе преемника

Президент России сам признался в этом знаменитому телеведущему

"Пуск ракеты из "Бука": в России придумали ответ на репетицию бомбардировки Крыма

Действия США вынуждают укреплять армию и флот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей