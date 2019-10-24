Назван главный сдерживающий Вашингтон фактор

Стратегические ядерные силы, которые называют "секретом обеспечения мира", связывают американцев по рукам и ногам. К такому выводу пришли в Китае. В ближайшие десятилетия США не решатся не то что ударить, а даже "бросить взгляд в сторону России".

Как отмечают журналисты, после развала Советского Союза наша страна наращивает ядерные силы и регулярно проводит учения, дабы улучшить сильные стороны армии. Россия получила 70% ядерного оружия бывших стран СССР, напоминает сайт телеканала "360". Обладая наземными, воздушными и морскими средствами нанесения стратегических ударов, Москва заставляет Вашингтон "держать порох сухим", пишет РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Отметим, что последние события заставили усомниться – осознают ли США реальную опасность, которую они создают, обостряя отношения с Москвой. Напомним, за последние дни американские бомбардировщики уже несколько раз устраивали провокации, репетируя бомбардировки Крыма и Калининграда.