На Западе восхитились перелетом Ту-160

Москва демонстрирует способность вести боевые действия где угодно

Полет ракетоносца Ту-160М в ЮАР – это способ показать Западу, что Россия способна проводить военные операции вдали от своих границ. Такой точки зрения придерживается американское издание Military Watch, посвятившее перелету "Белого Лебедя" целый материал.

Журналисты напомнили про крылатые ракеты Х-101 и Х-102, которыми вооружены Ту-160М. Последняя оснащена термоядерной боеголовкой и может быть использована в так называемых конфликтах "высокой интенсивности". Летчики испытали Х-101 в Сирии; разумеется, все возможности этого вооружения продемонстрированы не были. Радиус этих ракет – порядка 5500 км, то есть бомбардировщики могут запустить их, не входя в зону действия ПВО. Ранее Минобороны опубликовало кадры полета.

Похожей точки зрения придерживается журнал The Drive. Издание напомнило про недавний полет "Белых Лебедей" в Венесуэлу. Этим самым Москва дала понять, что может перебросить ядерные ракеты на достаточно близкое расстояние к США. Венесуэла, конечно, не Куба, но от Каракаса до Флориды всего 2,4 тыс. км, и для современных крылатых ракет это совсем немного. Как обычно, Т-160М сопровождали Ил-62 и Ан-124.

По мнению The Drive, полет непосредственно связан с форумом "Россия – Африка" в Сочи. Товарооборот РФ с африканскими странами в прошлом году составил приблизительно $20 млрд. Это почти в четыре раза больше, чем десять лет назад. Москва неоднократно списывала долги и продавала африканцам оружие на выгодных для них условиях.