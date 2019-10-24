Украина покупает штурмовики "времен Второй мировой войны"

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Украина заинтересовалась покупкой бразильских штурмовиков Super Tucano. Об этом написал у себя в Twitter бразильский президент Жаир Болсонару после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии.
По данным Украинского милитарного портала, летом в Бразилии побывала делегация Воздушных сил Украины во главе с командующим Сергеем Дроздовым. Тогда военные и посмотрели турбовинтовые Super Tucano, которые изначально планировалось использовать как учебные.
Самолеты больше похожи на штурмовики времен Второй мировой войны, однако кроме двух пулеметов, бразильцы вооружили его ракетами AIM-9, которые подвешивают под крыло F-16, а также обычными и высокоточными бомбами.
Кабина пилота штурмовика защищена кевларовой броней. Машина разгоняется до 590 км/ч и набирает высоту свыше 10 км.
Super Tucano планируют купить США для тренировки пилотов и экономии средств, так как налет на реактивных истребителях серьезно бьет по бюджету ВВС. Кроме того, самолет предполагается использовать против талибов (движение "Талибан" запрещено в России).
Но зачем эти самолеты Украине, сказать трудно. Если только для обучения пилотов. В бою против высокотехнологичного противника самолет Второй мировой войны будет не самым лучшим подспорьем, так как сильно проиграет в скорости. Если Киев решит использовать Super Tucano в Донбассе, штурмовики будут сбивать из ПЗРК, а возможно, и более серьезной зенитной техники.
На данный момент в составе Воздушных сил Украины порядка 30 штурмовиков Су-25. Несмотря на то что они устарели и сильно проигрывают модернизированным российским Су-25СМ, все же они выглядят более реальной боевой силой, чем Super Tucano, которые, скорее, подойдут для разгона туземцев или недостаточно хорошо вооруженных боевиков.
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