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Немцы гонят американских военных из страны

Немцы гонят американских военных из страны
Фото: flickr.com
Размещение контингента США нарушает договор между ГДР и ФРГ

Депутаты Левой партии Германии призвали немецкое правительство вывести американские войска, так как их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.

"Войска США в колоннах по дорогам и железнодорожным путям перебрасывают с одной американской базы на другую, приближая к западной границе России", – говорится в документе, отрывки из которого приводит RT.

Депутаты считают, что такие передислокации нарушают дух "Договора 2+4", или, как его еще называют, "об окончательном урегулировании в отношении Германии". Заключен он был в 1990 между ГДР и ФРГ, а также между СССР, Францией, Великобританией и США. Отсюда формула "2+4".

В договоре есть пункт, согласно которому иностранные войска и ядерное оружие или его носители не будут размещаться и развертываться на территории бывшей ГДР.

Также депутаты выразили недовольство из-за размещения военных США в Польше и странах Балтии на ротационной основе. По их мнению, это ставит под угрозу основополагающий акт Россия – НАТО. На сегодняшний день это последнее действующее соглашение между Западом и Россией об ограничении неядерного вооружения.

Фото: flickr.com

На данный момент в США находится более 35 тыс. военнослужащих. Эта цифра может уменьшиться, так как в Вашингтоне подумывают перебросить часть военных в Польшу, которая с радостью их примет.

У социалистической Левой партии Германии 69 мест в Бундестаге, и она входит в четверку. Однако у Христианско-демократического союза (ХДС) – 200, а у социал-демократов – 152. Поэтому продвинуть свою идею о выводе американских войск левым будет трудно.

Александр ИЛЬИН
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