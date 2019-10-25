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Запад стравливает Россию с Белоруссией

Запад стравливает Россию с Белоруссией
Фото: flickr.com
Между братскими странами вбивают клин

На Западе ведут масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства и пытаются посеять раздор между Россией и Белоруссией. Об этом на заседании совместной коллегии военных ведомств двух государств заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России", – цитирует Шойгу РИА "Новости".

По его словам, НАТО по-прежнему наращивает боевой потенциал и военную активность в Европе. Регулярно проводятся учения, модернизируются аэродромы, морские порты и другие военные объекты.

В ответ Россия вынуждена принимать ответные меры оборонительного характера и также наращивает войска и занимается их перевооружением.

При этом развитию региональной группировки войск Белоруссии и России уделяется особое внимание. В частности, в сентябре прошли совместные учения "Щит Союза – 2019". В них задействовали 12 тыс. военных и 950 единиц техники.

Александр ИЛЬИН
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