Между братскими странами вбивают клин

На Западе ведут масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства и пытаются посеять раздор между Россией и Белоруссией. Об этом на заседании совместной коллегии военных ведомств двух государств заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России", – цитирует Шойгу РИА "Новости".

По его словам, НАТО по-прежнему наращивает боевой потенциал и военную активность в Европе. Регулярно проводятся учения, модернизируются аэродромы, морские порты и другие военные объекты.

В ответ Россия вынуждена принимать ответные меры оборонительного характера и также наращивает войска и занимается их перевооружением.

При этом развитию региональной группировки войск Белоруссии и России уделяется особое внимание. В частности, в сентябре прошли совместные учения "Щит Союза – 2019". В них задействовали 12 тыс. военных и 950 единиц техники.