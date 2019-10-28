США, разрушая соглашение 1992 года, пытаются утаить собственные нарушения

В России отреагировали на инициативу США о расторжении Договора по открытому небу, раскрыв при этом истинную цель заокеанской державы. Эгоцентричные американцы в последнюю очередь думают о ком-то, кроме себя, поэтому им не важен баланс сил, полагает председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

Вашингтон, пояснил сенатор, хочет завоевать мировое господство не только на земле, но и в воздухе. Кроме того, он планирует скрыть с помощью порванного соглашения свои промахи.

"Причина может быть только одна: американцам важно ограничить, утаить от партнеров или конкурентов свои собственные нарушения других обязательств по другим соглашениям. Американцы четко делают ставку на достижение одностороннего военного превосходства",

– разъяснил Косачев в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что схожие цели преследовались в отказе от Договора по ПРО и ДРСМД. Не исключено, предположил парламентарий, что "будет разрушен ДСНВ".

Напомним, согласно договору 1992 года его участники (сейчас их 34) могут использовать спецаппаратуру для разведывательных полетов над странами. Накануне США заявили о расторжении документа, утаив истинные причины своего решения.