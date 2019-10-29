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США следят за С-400 в Турции

Американцы назвали сроки, когда ЗРК приведут в боевую готовность

Обстановку оценили в Минобороны США.

По словам замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, зенитно-ракетные комплексы, которые турки купили у России, будут в полной боевой готовности уже к концу 2019 года. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, американцы продолжают шантажировать Анкару из-за сделки с Москвой, угрожая исключить турков из программы по F-35. В Вашингтоне периодически выражают надежду, что Турция передумает насчет С-400.

Ранее американские эксперты перечислили потенциальных покупателей новейших истребителей Су-57. В топ-5 попала и Анкара.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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