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Обстановку оценили в Минобороны США.
По словам замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, зенитно-ракетные комплексы, которые турки купили у России, будут в полной боевой готовности уже к концу 2019 года. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, американцы продолжают шантажировать Анкару из-за сделки с Москвой, угрожая исключить турков из программы по F-35. В Вашингтоне периодически выражают надежду, что Турция передумает насчет С-400.
Ранее американские эксперты перечислили потенциальных покупателей новейших истребителей Су-57. В топ-5 попала и Анкара.
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