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Планы развертывания военных Штатов госсекретарь белорусского Совбеза Станислав Зась обговорил с временным поверенным в делах США Дженнифер Мур. Об этом сообщает агентство Белта.
Американцы посвятили белорусскую сторону в детали будущих военных маневров. Планируется операция "Атлантическая решимость" и учения "Защитник Европы – 2020", говорится в сообщении. Помимо этого были раскрыты численность и состав сил и средств, которые перебрасывают американцы, и сроки их возвращения на постоянные базы.
Ранее президент Белоруссии посмеялся над американскими танками у границ страны.
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