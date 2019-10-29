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Вашингтон и Минск обсудили американские танки у границ Белоруссии

Американская сторона раскрыла подробности грядущих учений НАТО

 Планы развертывания военных Штатов госсекретарь белорусского Совбеза Станислав Зась обговорил с временным поверенным в делах США Дженнифер Мур. Об этом сообщает агентство Белта.

Американцы посвятили белорусскую сторону в детали будущих военных маневров. Планируется операция "Атлантическая решимость" и учения "Защитник Европы – 2020", говорится в сообщении. Помимо этого были раскрыты численность и состав сил и средств, которые перебрасывают американцы, и сроки их возвращения на постоянные базы.

Ранее президент Белоруссии посмеялся над американскими танками у границ страны.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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