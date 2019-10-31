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С-400 захватят весь мир: американцы раскрыли коварный план России

Наши зенитные ракетные системы в США сравнили по популярности с автоматом Калашникова.

Москва стремится занять место Вашингтона на рынке вооружений, заявили в Госдепе.

"Большой путь был пройден с тех пор, как АК-47 стал универсальным символом поддерживаемых СССР повстанческих движений от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия усердно работает над тем, чтобы навязывать различные варианты своих зенитных ракетных систем С-400 по всему миру", – цитирует ТАСС помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера.

По его словам, у американцев есть "наиболее передовые" средства обороны, но РФ пытается помешать американским поставкам для нуждающихся в этом партнеров.

Ранее в Турции осудили санкции Штатов, введенные в том числе и за покупку у Москвы ЗРК С-400.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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