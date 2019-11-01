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Туркам поставили С-400 досрочно

Американские санкции не помешали Москве

Шантаж США на фоне закупки Турцией российских ЗРК с треском провалился.

О досрочном завершении поставок всех компонентов С-400 Анкаре сообщили в Рособоронэкспорте.

"Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии в Индии", – заявил гендиректор компании Александр Михеев. Сообщение опубликовано на официальном сайте.

Ранее в Турции назвали сроки развертывания С-400.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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