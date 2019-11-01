Софии досталось за ее отзывчивость

Союзники по НАТО разгневаны поступком Болгарии, которая позволила России доставить в Сербию ЗРК С-400 на учения "Славянский щит – 2019". При этом ключевую роль в переброске стратегического вооружения сыграл премьер-министр страны Бойко Борисов.

Он, как пишет болгарское издание "Вечерне новости", якобы своей личной подписью дал добро на "использование" неба республики. Данный поступок, уточняется в статье, "оскорбил" партнеров в западных кругах.

Теперь остается под вопросом доставка в Сербию купленных комплексов "Панцирь-С". Не исключено, что жестоко раскритиковавший отзывчивость Болгарии альянс может вставить палки в колеса.

Напомним, ранее стало известно, что после совместных с Россией учений, которые проводились впервые в начале недели, Сербия загорелась желанием купить у РФ С-400.