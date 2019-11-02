Ракету нельзя было передвигать на большие расстояния

Испанские журналисты назвали так называемую "Царь-бомбу" непригодной для реальной войны из-за ее крупных размеров. Ракету протестировал СССР 30 октября 1961 года в Арктике.

Автор материла о снаряде в газете La Vanguardia рассказал, что ракета не перемещалась на большие расстояния. Однако главным недостатком "Царь-бомбы" было то, что большая часть ее энергии распылялась в виде радиации в космос.

Журналист считает, что советская власть хотела припугнуть Запад демонстрацией уникальных и опасных технологий, но, на самом деле, все это оказалось блефом. Якобы руководство СССР знало о такой лжи и хотело ее скрыть.

АН602, более известная как "Царь-бомба", – это термоядерная авиационная бомба, которую создали под руководством академика Игоря Курчатова. Это самое мощное взрывное устройство, когда-либо изготовленное в мире. Ракету даже внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Ее испытания прошли на ядерном полигоне "Сухой Нос". Ракету сбросил самолет Ту-95В. Мощность взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте.