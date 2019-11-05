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Помогаем врагу: США сокрушаются из-за покупки РД-180

Помогаем врагу: США сокрушаются из-за покупки РД-180
Фото: commons.wikimedia.org
Пентагон вынужден приобретать российские ракетные двигатели

Большинство американцев даже не подозревают, что Пентагон использует для своих космических кораблей российские ракетные двигатели РД-180.

Журнал The National Interest считает это сотрудничество "опасной зависимостью" от противника, так как уверен, что Россия представляет угрозу США от Арктики до Афганистана.

По мнению издания, космос крайне важен для вооруженных сил, разведки и экономики в целом, поэтому, если к началу 2023 года ВВС США не перейдут на американские двигатели, Пентагон окажется в крайне невыгодном положении. Но, как полагают западные военные эксперты, "опасная зависимость" продлится как минимум до 2024 года, поскольку собственные разработки США еще слишком "сырые".

Как отмечает телеканал "360", в закон могут ввести понятие "альтернативный носитель", а единственной альтернативой пока являются РД-180.

Фото Юрия Машкова (ИТАР-ТАСС)На данный момент Пентагон выбирает двигатели у двух производителей. Одни из них – известная компания Blue Origin и ее жидкостный ВЕ-4, который работает на сжиженном природном газе, а не на керосине. Но пока вопрос применения "четверок" на ракетах-носителях "Атлас-5" только изучается.

Между тем в конце октября НПО "Энергомаш" отправил в Штаты три ракетных двигателя РД-180. Последний пуск "Атласа" с российским "сердцем" должен состояться как раз в 2024 году. Все это время, по мнению NI, США будут усиливать позиции Москвы.

Александр ИЛЬИН
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