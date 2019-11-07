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Американская ракета упала в Японии

Американская ракета упала в Японии
Фото: flickr.com/falcon_33
Боеприпас выронили над местной деревней

Истребитель F-16 американских ВВС в ходе тренировочного полета в Японии выронил учебную ракету. Полет совершался над префектурой Аомори, боеприпас упал на приусадебный участок в расположенной неподалеку деревне.

Самолет обронил учебную ракету вне установленной зоны проведения учебных полетов – примерно в пяти километрах от полигона над деревней Роккасё. Однако данных о повреждениях или пострадавших не поступало, сообщает телеканал NHK.

Сейчас американские военные расследуют причины случившегося и ведут поиски учебного снаряда. Министерство обороны Японии потребовало от США дополнительной информации об инциденте.

Полигон "Мисава", где тренировался F-16, – американский учебный центр в Японии. Это единственный полигон, где могут отрабатывать стрельбу и бомбардировку с неба на землю, сообщает "360".

Ранее сообщалось, что американский истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от Люксембурга. Летчик катапультировался.

Карина СИРАЗОВА

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