Американская ракета упала в Японии

Боеприпас выронили над местной деревней

Истребитель F-16 американских ВВС в ходе тренировочного полета в Японии выронил учебную ракету. Полет совершался над префектурой Аомори, боеприпас упал на приусадебный участок в расположенной неподалеку деревне.

Самолет обронил учебную ракету вне установленной зоны проведения учебных полетов – примерно в пяти километрах от полигона над деревней Роккасё. Однако данных о повреждениях или пострадавших не поступало, сообщает телеканал NHK.

Сейчас американские военные расследуют причины случившегося и ведут поиски учебного снаряда. Министерство обороны Японии потребовало от США дополнительной информации об инциденте.

Полигон "Мисава", где тренировался F-16, – американский учебный центр в Японии. Это единственный полигон, где могут отрабатывать стрельбу и бомбардировку с неба на землю, сообщает "360".

Ранее сообщалось, что американский истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от Люксембурга. Летчик катапультировался.