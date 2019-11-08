Новый авианосец США побил все существующие рекорды

В Ньюпорте спустили на воду смертоносного гиганта

Американское издание Defense News опубликовало репортаж из Ньюпорта, где спускали на воду второй авианосец типа "Джеральд Р. Форд" – "Джон Ф. Кеннеди". Именно по этому доку ранее предлагал нанести удар крылатыми ракетами военный эксперт Константин Сивков, если в этом возникнет такая потребность. В этом местечке делают и ремонтируют все авианосцы США, поэтому атака Ньюпорта может стать неким вторым "Перл-Харбором".

Интересно, что "Кеннеди" получился на 1300 тонн тяжелее, чем головной "Форд". По словам представителя верфи Майка Батлера, это говорит о прогрессе по сравнению с предыдущим кораблем серии.

"Мы улучшили его, к тому же он получился дешевле "Форда", – заявил специалист.

Дешевле – это все равно более $9 млрд. Авианосцы "Форд" – самые дорогие американские корабли в истории. Тем не менее, США планируют построить еще три.

Процесс спуска на воду занял 10 часов. В доке 160 млн галлонов воды, представители верфи особенно гордятся тем, что корабль удалось спустить на воду на три месяца раньше, чем планировалось.

При проектировании второго корабля использовались современные технологии, например, цифровой рендеринг, который позволяет более детально создать проект авианосца. Благодаря 3D-технологиям не пришлось доделывать большую часть работы прямо на корабле, а удалось сделать это на суше. Например, отверстия в перегородках для проводки. На том же "Нимице" эту работу делали прямо на борту. Как и у российских корабелов, у американцев похожие проблемы с кадрами.

"Многие из опытных работников уходят на пенсию. Новые работают медленно, их приходится долго учить, и это сказывается на стоимости корабля", – посетовал Батлер.

"Джон Ф. Кеннеди" по плану отправят на испытания в 2022 году, а еще через два года корабль торжественно включат в состав ВМС США.