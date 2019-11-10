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Китайцы подхватили рассуждения "экспертов" из США о захвате Калининградской области. Напомним, ранее американский ученый заявил, что на это НАТО понадобится две недели. В Китае развили мысль и, поразмыслив, решили, что блицкриг произойдет всего лишь за два дня. Об этом пишет портал Eastday.com.
При этом автор статьи спрогнозировал серьезные последствия столкновения НАТО и России. Москва в ответ на захват Калининграда ударит по нескольким европейским столицам – конфликт приобретет глобальный масштаб.
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