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Блицкриг в Калининграде: китайцы восхитились мощью НАТО и поставили крест на России

Фото: flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
Фото: flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
Американские бредни о военном конфликте североатлантического альянса и России в Прибалтике оказались заразительны

Китайцы подхватили рассуждения "экспертов" из США о захвате Калининградской области. Напомним, ранее американский ученый заявил, что на это НАТО понадобится две недели. В Китае развили мысль и, поразмыслив, решили, что блицкриг произойдет всего лишь за два дня. Об этом пишет портал Eastday.com.

При этом автор статьи спрогнозировал серьезные последствия столкновения НАТО и России. Москва в ответ на захват Калининграда ударит по нескольким европейским столицам – конфликт приобретет глобальный масштаб.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Полный бред! Засуньте свою жёлтую прессу в очко поглубже!!!
Гость каз
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Экспертов из США надо изолировать в психдом
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