Американские бредни о военном конфликте североатлантического альянса и России в Прибалтике оказались заразительны

Китайцы подхватили рассуждения "экспертов" из США о захвате Калининградской области. Напомним, ранее американский ученый заявил, что на это НАТО понадобится две недели. В Китае развили мысль и, поразмыслив, решили, что блицкриг произойдет всего лишь за два дня. Об этом пишет портал Eastday.com.

При этом автор статьи спрогнозировал серьезные последствия столкновения НАТО и России. Москва в ответ на захват Калининграда ударит по нескольким европейским столицам – конфликт приобретет глобальный масштаб.