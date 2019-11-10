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Что скрывают русские: в США выдали правду о Су-57

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Американский эксперт осадил критиков новейшего российского истребителя

На Западе не устают доказывать бесполезность самолета.

Критики не раз заявляли, что Су-57 уступает американскому истребителю F-35. Независимый эксперт из США Джон Сэймс опроверг эти домыслы. Он указал на то, что широкой публике до сих пор неизвестны полные характеристики самолета. Сэймс также напомнил, что истребители прошлого поколения могли выбрать и уничтожить несколько целей сразу. Это говорит о том, что новый Су-57 явно не будет хуже своих предшественников.

Сэймс отметил, что наши инженеры не хотят раскрывать карты перед соперниками и рассказывать о полном функционале истребителя. Такая тактика раздражает западные страны, сознающие, что Россия обошла их в авиационной сфере.

"Сообщается, что новое поколение способно брать на себя едва ли не все управление полетом и выполнение задач. Это означает, что фактически внутри кабины может никого и не быть. Чисто теоретически, самолет можно будет отправлять на выполнение задач автономно, без поддержки пилота",

говорится в статье, опубликованной на канале "Политика Сегодня" в "Яндекс.Дзен".

Ранее стало известно кодовое название, которое в НАТО присвоили Су-57.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость Влад
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А ключи от квартиры где деньги лежат пиндосам не надо? Хотя это они всё равно не поймут. Заткнитесь варежкой, господа пиндосы, целее будете.
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