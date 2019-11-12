Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

С репетировавшим сброс ядерной бомбы на Крым B-52H случилось новое ЧП

С репетировавшим сброс ядерной бомбы на Крым B-52H случилось новое ЧП
Фото: flickr.com/Alan Wilson
Неприятности словно преследуют американские бомбардировщики

В этот раз самолет "заискрил".

Редкое фото стратегического бомбардировщика B-52H появилось в Сети. В кадр попал самолет, из мотогондолы которого вырывается сноп искр. Это случилось еще в сентябре 2017 года, когда самолет вылетел с Остравы (Чехия). Однако сейчас архивный снимок вызвал у публики живой интерес. Его публикует The Aviationist в Twitter.

Возможно, в двигателе возникла неисправность либо в него попала птица, предполагают эксперты журнала.

Ранее у американского бомбардировщика прямо в воздухе отвалился кусок обшивки.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В России вернут старые правила выхода на пенсию

Инициатива возникла из-за отъезда жителей трудоспособного возраста с Дальнего Востока

Трамп дал тайное поручение Вашингтону по конфликту в Керченском проливе

Белый дом официально так и не выступил с осуждением России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей