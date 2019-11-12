С репетировавшим сброс ядерной бомбы на Крым B-52H случилось новое ЧП

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В этот раз самолет "заискрил".
Редкое фото стратегического бомбардировщика B-52H появилось в Сети. В кадр попал самолет, из мотогондолы которого вырывается сноп искр. Это случилось еще в сентябре 2017 года, когда самолет вылетел с Остравы (Чехия). Однако сейчас архивный снимок вызвал у публики живой интерес. Его публикует The Aviationist в Twitter.
Возможно, в двигателе возникла неисправность либо в него попала птица, предполагают эксперты журнала.
B-52H Bomber Engine Emits Sparks in Remarkable Photo with Miraculous Timing: https://t.co/dkEZNvIuIc pic.twitter.com/uFHPUCP2bd— The Aviationist (@TheAviationist) 11 ноября 2019 г.
Ранее у американского бомбардировщика прямо в воздухе отвалился кусок обшивки.
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