Военный самолет распрощался с обшивкой двигателя

Жительница британского городка Брейлс выбежала в сад после того, как услышала там звук глухого удара. На земле валялась желтая железка.

Лишь потом выяснилось, что это была деталь, которая откололась от произведенного США стратегического бомбардировщика B-52H. Хозяйка участка отметила, что тяжелый предмет чудом не упал на дом, передает "Интерфакс" со ссылкой на местную полицию.

Позже эксперты определили, что бомбардировщик буквально развалился на части в воздухе в момент возвращения истребителя с задания на базу. От него отскочила обшивка мотоотсека двигателя. Это произошло 23 октября. Как раз в тот день четыре машины B-52H выполняли учения в районе Балтийского моря.

Напомним, аналогичные бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, были замечены также над Крымом. Они тренировали удары.