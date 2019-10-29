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Жительница британского городка Брейлс выбежала в сад после того, как услышала там звук глухого удара. На земле валялась желтая железка.
Лишь потом выяснилось, что это была деталь, которая откололась от произведенного США стратегического бомбардировщика B-52H. Хозяйка участка отметила, что тяжелый предмет чудом не упал на дом, передает "Интерфакс" со ссылкой на местную полицию.
Позже эксперты определили, что бомбардировщик буквально развалился на части в воздухе в момент возвращения истребителя с задания на базу. От него отскочила обшивка мотоотсека двигателя. Это произошло 23 октября. Как раз в тот день четыре машины B-52H выполняли учения в районе Балтийского моря.
Напомним, аналогичные бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, были замечены также над Крымом. Они тренировали удары.
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