Россия покажет новую "адскую" огнеметную систему

"Тосочки" проедут по Красной площади

Новую российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 представят широкой публике в мае следующего года. Об этом в интервью "Красной звезде" заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

О новом "Солнцепеке" известно лишь то, что комплекс выполнен на платформе колесного шасси. Как показал сирийский опыт, на колесах техника намного мобильнее и не потребляет такое количество топлива. ТОС-1 на базе танка Т-72 лучше подходят для болотистой местности, лесов.

Пусковая установка с термобарическими боеприпасами, скорее всего, останется той же, хотя некоторые СМИ пишут, что у "Тосочки", как уже называют систему", улучшены тактико-технические характеристики.

ТОС-1 широко применялась САР в Сирии. По мощности это оружие сравнимо с тактическими ядерными боеприпасами небольшой мощности, но без радиоактивного заражения. По своей смертоносности "Солнцепек" превосходит даже напалм.