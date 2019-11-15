Турция хочет еще С-400

США окончательно вычеркнули Турцию из программы F-35

Россия и Турция ведут переговоры о новом контракте на поставку С-400. Как сообщает "Интерфакс" ссылкой информированный источник, у Анкары есть опцион на приобретение дополнительных комплексов "Триумфа".

Ранее от покупки С-400 у России в ходе личной встречи пытался отговорить турецкого лидера Дональд Трамп, однако Эрдоган дал понять, что отступать не намерен. Сейчас решается вопрос о санкциях против Турции в связи с поставкой российских комплексов.

Между тем, в США уже начали искать замену Турции в программе F-35. Об этом теперь уже официально заявили в Пентагоне. Американцы нашли альтернативных поставщиков компонентов самолета, за исключением дюжины деталей, которые должны были производиться в Турции. Как пишет издание Defense News, к марту 2020 года F-35 уже не будет иметь ничего общего с турецкими предприятиями.