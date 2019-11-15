Россия делает новый Крым из Каспия

В Дагестан везут ракетные комплексы "Бал"

Крымский полуостров в последнее время наряду с Калининградом превратился в одну из неприступных крепостей российского государства. Однако не забывает Москва и про Каспий, создавая на побережье Республики Дагестан такую же мощную военную базу, где не прекращаются военные учения.

Как рассказал в интервью газете "Красная звезда" командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук, до 2019 года береговые войска получат дополнительные противокорабельные ракетные комплексы "Бал" с ракетами Х-35.

Кроме того, недавно на боевое дежурство заступил новейший противодиверсионный катер "Юнармеец Дагестана" проекта 21980. Значительно расширяется военный городок Каспийска, который сможет принять еще больше военных.

Но отдельного внимания заслуживают учения. За 2019 год корабельные соединения флотилии выполнили около 200 боевых упражнений, на 20% больше, чем в прошлом году. Моряки совершили около 10 стрельб крылатыми ракетами, десятки артиллерийских стрельб и 60 противоминных упражнений и практических минных постановок.





Это означает, что военные запускали ракеты примерно раз в месяц. Если говорить о "Калибрах", то каждый их залп может стоить, по неофициальным данным, от 20 до 60 миллионов долларов. Минобороны не жалеет средств на поддержание Каспийской флотилии в максимально боеспособном состоянии.

В октябре 2015 года ракетные корабли Каспийской флотилии выпустили по боевикам запрещенного "Исламского государства" 26 ракет. Затем залп повторился уже 20 ноября. Ракеты пролетели более 1500 км над территорией Ирана и Ирака и успешно поразили цели.



Каспий для России – это стратегически важный район для защиты своих интересов на Ближнем Востоке. Ситуация в Сирии остается крайне напряженной, и в Москве готовы в любой момент использовать Каспийск на 100%, в том числе против террористических группировок.