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Потерянные "Мистрали" подписали приговор Ка-52К

Потерянные "Мистрали" подписали приговор Ка-52К
Фото: Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС
Однако вертолет отчаянно пытаются спасти

В России продолжат делать палубные вертолета Ка-52К "Катран", однако до сих пор непонятно, будут ли для них носители. О том, что работа идет в рамках действующей госпрограммой вооружений, сообщил на авиашоу в Дубае глава авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков.

"Изготовлены четыре опытных образца Ка-52К, которые находятся сейчас на базе "Камова" и готовы к продолжению испытаний. Но необходимы носители, которые пока не определены", – цитирует бывшего министра обороны "Интерфакс".

По его словам, проект обсуждается с Минобороны, и до 2027 предусмотрена поставка Ка-52К в войска. Правда, какое количество, Сердюков не уточнил.

Ранее в феврале глава "Вертолетов России" Андрей Богинский заявил, что для завершения испытаний Ка-52К необходим новый контракт. До сих пор у производителей есть вопросы, и главный из них – на какую палубу будет приземляться вертолет. Это очень важный момент, так как необходимо знать ее габариты, а также ангаров для хранения машин. Как известно, Ка-52К оснащен механизмом складывания лопастей несущих винтов.

Ка-52К изначально готовились для "Мистралей" французского производства, однако из событий 2014 года Париж отказался поставлять корабли Москве. В результате вертолетоносцы перенаправили Египту, и с последним был заключен контракт на поставку Ка-52К.

Однако впоследствии Каир от них отказался, предпочтя обычные Ка-52 "Аллигатор" и параллельно закупая AH-64E "Apache. Первую партию Ка-52 доставили в мае на авиабазу египетских ВВС Вади аль Джандали западнее Каира.

Фото: Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАССНа данный момент Россия планирует построить два вертолетоносцы водоизмещением 15 тыс. тонн каждый. Об этом в сентябре сообщил ТАСС со ссылкой источник в кораблестроительной отрасли. По идее, именно для них готовится Ка-52К. Но когда построят новые корабли, непонятно.

До этого специализированное издание Mil.Press FlotProm писало, что Ка-52К включили в состав авиационного вооружения больших десантных кораблей проекта 11711. На данный момент в строю только один головной "Иван Грен", и к испытаниям готовится "Петр Моргунов".

Известно, что два следующих – "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" – строятся по измененному проекту 11711. Можно предположить, что именно они получат Ка-52К. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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хАхол, сдрыстни на цензор со своими обосраными шароварами.
Гость
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Вот так, как с Мистралями и нужно давить агрессора, чтобы неповадно было на чужой каравай роток разевать!
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