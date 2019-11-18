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Аванс есть: раскрыты сроки поставки всех комплектов С-400 Индии

Сумма контракта с Нью-Дели составляет более пяти миллиардов долларов

Все пять комплектов зенитных ракетных систем С-400 индийцы получат в 2025 году. Об этом рассказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов на авиасалоне в Дубае.

"К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком. 2025 год – завершение исполнения контракта",

цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что первый комплект С-400 Индия получит через 16-18 месяцев.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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