МиГ-31БМ прикроют Красноярск

Россия обновляет парк перехватчиков

До конца года на вооружение Красноярского истребительного авиационного полка поступят два модернизированных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.

Об этом сообщает "Военное.РФ" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Благодаря новой системе управления вооружения и РЛС, эффективность новых машин выросла в три раза. Постепенно Россия обновляет парк перехватчиков, который серьезно устарел. На данный момент в составе ВВС и ПВО более 20 МиГ-31БМ, но основную часть составляют "тридцать первые" более ранних модификаций.