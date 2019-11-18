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МиГ-31БМ прикроют Красноярск

МиГ-31БМ прикроют Красноярск
Фото: commons.wikimedia.org
Россия обновляет парк перехватчиков

До конца года на вооружение Красноярского истребительного авиационного полка поступят два модернизированных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.

Об этом сообщает "Военное.РФ" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Благодаря новой системе управления вооружения и РЛС, эффективность новых машин выросла в три раза. Постепенно Россия обновляет парк перехватчиков, который серьезно устарел. На данный момент в составе ВВС и ПВО более 20 МиГ-31БМ, но основную часть составляют "тридцать первые" более ранних модификаций.

Александр ИЛЬИН

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