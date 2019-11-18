МиГ-31БМ прикроют Красноярск

Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
392 новости
До конца года на вооружение Красноярского истребительного авиационного полка поступят два модернизированных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.
Об этом сообщает "Военное.РФ" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Благодаря новой системе управления вооружения и РЛС, эффективность новых машин выросла в три раза. Постепенно Россия обновляет парк перехватчиков, который серьезно устарел. На данный момент в составе ВВС и ПВО более 20 МиГ-31БМ, но основную часть составляют "тридцать первые" более ранних модификаций.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при