Вашингтону необходим масштабный вооруженный конфликт

Существует два варианта противостояния между Россией и Соединенными Штатами. Об этом заявил журналист Антоний Конюшевский на страницах польского издания.

Первый из них подразумевает нападение американской армии с использованием всех доступных средств, в том числе ядерного оружия. Однако эта концепция "слишком рискованна", поскольку Кремль может "нанести столь же разрушительный ответный удар", сообщает издание Myśl Polska.

Второй вариант состоит из нескольких этапов и заключается в нанесении России существенного экономического урона с целью добиться смены власти в стране. Именно он, по мнению автора, и реализуется в последние годы. Однако Конюшевский отметил, что план не работает, так как Россия сохранила свое влияние на юго-востоке Украины, вернула Крым и помогла Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, автор отметил военно-политические успехи России в Сирии, передает "360"

По мнению журналиста, вероятность начала боевых действий вполне реальна, поскольку Вашингтону срочно может потребоваться "относительно масштабная война". При этом Россия рассматривается как наиболее вероятный противник.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что расторжение США ракетного договора (ДРСМД) может привести к серьезному кризису, который не может не беспокоить Москву. Таким образом Вашингтон обостряет положение дел в расшатанной сфере контроля над вооружениями.