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Отказавшийся от ракетного договора Вашингтон приведет мир к войне

Наплевавший на ракетный договор Вашингтон приведет мир к войне
Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Тревожные сигналы в сфере контроля над вооружения предупреждают о кризисе

США своими безрассудными действиями могут привести к плачевным результатам. Речь идет о расторгнутом ракетном договоре (ДРСМД) и о соглашении противоракетной обороне, напомнил министр иностранных деле РФ Сергей Лавров.

При этом российские альтернативы по спасению документа американскую сторону не устроили. Под вопросом остается судьба договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), подчеркнул Лавров.

"К этому добавляется и официальный отказ Соединенных Штатов ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, отражение в американских доктринальных документах возможности понизить порог применения ядерного оружия, планы по размещению ударных вооружений в космосе", – перечислил высокопоставленный дипломат, передает РИА "Новости".

По его словам, Вашингтон  обостряют положение дел в расшатанной сфере контроля над вооружениями. Этот "кризис" не может не беспокоить Москву, заключил глава МИД. 

Напомним, 2 августа 2019 г. по инициативе США прекратил свое существование Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако прежде, после ряда американских манипуляций, от обязательств освободила себя Россия. 

Ксения АНДРЕЕВА

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