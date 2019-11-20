Турция отказалась от С-400

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Поставки по договору, который заключен в 2017 году, продолжаются. Однако о покупке дополнительных комплектов С-400 турки пока говорить не готовы. Об этом заявил официальный представитель лидера страны Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.
"В данный момент речи о заключении нового соглашения не идет. В предстоящий период будет продолжаться процесс по поставкам батарей, обучения персонала, развертыванию систем, выбору места дислокации, настройке программного обеспечения",
– пишет ТАСС.
Напомним, первые поставки ЗРК С-400 в Турцию начались в июле этого года.
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