Турция отказалась от С-400

Новое соглашение Анкару не интересует

Поставки по договору, который заключен в 2017 году, продолжаются. Однако о покупке дополнительных комплектов С-400 турки пока говорить не готовы. Об этом заявил официальный представитель лидера страны Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.

"В данный момент речи о заключении нового соглашения не идет. В предстоящий период будет продолжаться процесс по поставкам батарей, обучения персонала, развертыванию систем, выбору места дислокации, настройке программного обеспечения",

– пишет ТАСС.

Напомним, первые поставки ЗРК С-400 в Турцию начались в июле этого года.