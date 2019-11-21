Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Спецназовский ШАК-12 ужаснул американцев

Спецназовский ШАК-12 ужаснул американцев
Кадр youtube.com
Автомат не оставляет живого места на жертве

Забудьте автомата Калашникова, потому что есть ШАК-12, и это новый ужас на поле боя. Американское издание The National Interest дало самые высокие оценки новому российскому автомату для спецназа и ФСБ.

По мнению журналистов, крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130 может быстро ликвидировать цель, когда дальность выстрела не имеет значения. Оружие разрабатывалось для спецопераций по освобождению заложников, боев в условиях тесной городской застройки.

Конкретно ШАК-12 создавался с учетом опыта контртеррористических операций, которые проводились в России в 2000-х годах.

Нередко террористы, находясь под воздействием адреналина и даже некоторых веществ оставались в бою даже после ранений пулями калибра 5,45х39 мм. Эту проблему решает 33-граммовые патроны ШАК-12. Пули пробивают бронежилету и могут уничтожать даже через стены.

Эффективная дальность стрельбы из этого автомата всего 100 метров, но этого хватает для ближнего боя. А три вида патронов лишь подчеркивают акцент на универсальности оружия.

Кадр youtube.comДля облегчения веса некоторые детали сделаны из пластика и алюминия, однако при весе 5,2 кг ШАК-12 все равно достаточно тяжелая "игрушка". Для сравнения, АК-12 весит 3,3 кг.

Как напоминает "НСН", автомат был разработан в ЦКИБ СОО (подрaзделение Тульского КБ Приборостроения – КБП) по зaкaзу ФСБ России. А приняли его на вооружение спецподрaзделений ФСБ в 2011 году.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россиян ожидает беспредельное повышение тарифов ЖКХ

Кварплата вырастет с 1 июля 2020 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей