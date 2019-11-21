Спецназовский ШАК-12 ужаснул американцев

Автомат не оставляет живого места на жертве

Забудьте автомата Калашникова, потому что есть ШАК-12, и это новый ужас на поле боя. Американское издание The National Interest дало самые высокие оценки новому российскому автомату для спецназа и ФСБ.

По мнению журналистов, крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130 может быстро ликвидировать цель, когда дальность выстрела не имеет значения. Оружие разрабатывалось для спецопераций по освобождению заложников, боев в условиях тесной городской застройки.

Конкретно ШАК-12 создавался с учетом опыта контртеррористических операций, которые проводились в России в 2000-х годах.

Нередко террористы, находясь под воздействием адреналина и даже некоторых веществ оставались в бою даже после ранений пулями калибра 5,45х39 мм. Эту проблему решает 33-граммовые патроны ШАК-12. Пули пробивают бронежилету и могут уничтожать даже через стены.

Эффективная дальность стрельбы из этого автомата всего 100 метров, но этого хватает для ближнего боя. А три вида патронов лишь подчеркивают акцент на универсальности оружия.

Для облегчения веса некоторые детали сделаны из пластика и алюминия, однако при весе 5,2 кг ШАК-12 все равно достаточно тяжелая "игрушка". Для сравнения, АК-12 весит 3,3 кг.



Как напоминает "НСН", автомат был разработан в ЦКИБ СОО (подрaзделение Тульского КБ Приборостроения – КБП) по зaкaзу ФСБ России. А приняли его на вооружение спецподрaзделений ФСБ в 2011 году.