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Смертельное селфи: рассекречена причина столкновения самолетов ВВС США

Смертельное селфи: рассекречена причина столкновения самолетов ВВС США
Фото: commons.wikimedia.org
В страшной катастрофе погибли шесть человек

Стали известны причины столкновения истребителя F/A-18 Hornet и самолета-заправщика KC-130 в Японии. Об этом сообщил корпус морской пехоты США.

В ходе расследования выяснилось, что в момент столкновения пилот истребителя делал селфи с книгой в руках, а второй член экипажа снимал себя, расчесывая усы. Медицинские анализы, взятые у погибшего пилота и его выжившего коллеги, показали, что летчики находились под воздействием смеси транквилизатора с галлюциногеном, сообщает издание Corriere.

Последнее селфи летчика было также опубликовано: на снимке пилот читает книгу "Великий Сантини" Пэта Конроя о летчике-истребителе, "воине без войны".

"Непрофессиональное поведение и нарушение правил безопасности полетов стали нормой", – констатировало командование КМП. По результатам расследования были уволены со службы четыре офицера.

Катастрофа произошла 6 декабря 2018 года. Во время отработки дозаправки в воздухе палубный истребитель врезался в самолет-заправщик. Погибли пилот и пять членов экипажа.

Ранее американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета в Японии выронил учебную ракету неподалеку от жилой деревни.

Карина СИРАЗОВА

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