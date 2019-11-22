Руководство "Тре крунур" обвинило россиян в нарушении госграницы

Стокгольм обвинил Москву в том, что "российский государственный корабль" вторгся на территорию Швеции. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на Вооруженные силы королевства.

Как утверждают шведские военные, наш корабль незаконно пересек морскую границу 17 ноября к западу от Гетеборга. Стокгольм назвал это нарушением территориальных вод страны, так как "у судна не было действующего разрешения".

О происшествии было оповещено правительство Королевства. Власти Швеции информацию не комментируют.

Законодательство страны подобные ЧП разделяет на две категории: совершенные по ошибке или по чистой случайности. Первая касается отсутствия официальных разрешений, вторая – вынужденного пересечения границы по причине плохих погодных условий, отмечает агентство.

Комичный случай ранее произошел со шведскими военными, обвинившими РФ в заходе на юге Стокгольмского архипелага нашей мини-субмарины. Дело было в 2014 г., тогда подлодка Королевства перехватила какой-то радиосигнал и в поисках судна была проведена целая операция. И лишь в октябре этого года выяснилось, что сигнал подавал сломанный метеорологический буй.

Изюминкой данного ЧП является то, что правительство и минобороны страны, узнав в мае 2015-го о реальном "нарушителей" границы, парламент уведомили только тогда, когда тот принял военный бюджет с увеличенными расходами.

