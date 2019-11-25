Турки проверят в деле радар С-400

Военные попробуют засечь истребители

Турецкие военные в понедельник испытывают купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Как сообщает CNN Turk, испытания проходят недалеко от Анкары, и в первую очередь тестируются радиолокационные системы связи между комплексами и самолетами. По данным The New York Times, в качестве "подставных уток" выступают F-16 ВВС Турции. Летчикам истребителей дали задание летать на разной высоте. Аналогично Анкара могла проверить систему на F-35, если бы у нее был этот самолет.

Согласно заявленным характеристикам, радар С-400 может обнаружить цели на расстоянии 400 км, однако по мнению некоторых западных экспертов, это вряд ли представляется возможным из-за кривизны земли и других факторов.