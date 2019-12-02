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Новый авианосец обойдется России в сотни миллиардов

Новый авианосец обойдется России в сотни миллиардов
Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru
Госпрограмма не предусматривает необходимые на создание корабля средства

Разработка и строительство нового российского авианосца обойдется в 300-400 миллиардов рублей. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

"Авианосец – это дорогая история",

рассказал источник РИА Новостям. По его словам, необходимые на создание средства не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений. При этом военное ведомство изучает предлагаемые проекты кораблей, передает URA.RU.

Сейчас в составе ВМФ России лишь один авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который на данный момент ремонтируют.

Военное руководство и ранее неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, то оно будет реализовано только после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.

Карина СИРАЗОВА

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