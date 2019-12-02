Госпрограмма не предусматривает необходимые на создание корабля средства

Разработка и строительство нового российского авианосца обойдется в 300-400 миллиардов рублей. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

"Авианосец – это дорогая история",

– рассказал источник РИА Новостям. По его словам, необходимые на создание средства не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений. При этом военное ведомство изучает предлагаемые проекты кораблей, передает URA.RU.

Сейчас в составе ВМФ России лишь один авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который на данный момент ремонтируют.

Военное руководство и ранее неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, то оно будет реализовано только после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.

