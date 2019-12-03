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Подойдет НАТО: Америку поразил новый российский корвет

Подойдет НАТО: Америку поразил новый российский корвет
Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
Корабль отбил атаки Ту-22М3, МиГ-31 и Су-35С

Новый российский корвет проекта 20380 "Громкий" получил самые высокие оценки на Западе. Американский журнал The National Interest признал, что этот корабль не уступает аналогичным корветам НАТО, а возможно даже превосходит их, так как по боевым возможностям и дальности – максимально приближается к фрегатам.

NI впечатлило ракетное вооружение "Громкого" – противокорабельные Х-35 "Уран". В модификации Х-35У эти ракеты обладают дальностью до 260 км и способны легко потопить корабль водоизмещением до 5 тыс. тонн.

Но главное в это корвете даже не это. Корвет оснащен уникальным современным радиоэлектронным и радиотехническим вооружением, которое позволяет ему уходить из-под ракетного обстрела или эффективно противостоять ему.

В ходе недавних испытаний корабль отбил атаки 8 самолетов, включая бомбардировщиков Ту-22М3, перехватчика МиГ-31 и истребителя Су-35С. Конечно, боевые ракеты не использовались. Но все попытки самолетов взломать с помощью средств РЭБ бортовую систему связи "Громкого" окончились неудачами.

По мнению западных экспертов, если к 2022 году России удастся построить 13 таких корветов, возможности ВМФ резко возрастут, несмотря на то, что Москве катастрофически не хватает фрегатов и больших ракетных кораблей.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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НАТО это РЕЙХСВЕР сегодня и больше ничего! Вместо гитлеровской Германии лидер НАТО США!!!!
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