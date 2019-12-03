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"Никакой конкретики": переговоры по поставкам С-400 Турции затягиваются

"Никакой конкретики": переговоры по поставкам С-400 Турции затягиваются
Фото: www.globallookpress.com
В Кремле ответили, будут ли Путин и Эрдоган обсуждать покупку ЗРК

Дата, когда Турция намерена приобрести у России второй комплект зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400, остается открытой. В данном вопросе нет какой-либо определенности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

Сегодня, 3 декабря, он прокомментировал поставки ЗРК Анкаре, отметив, что договоренности никак не связаны с анонсированной встречей президента солнечной республики Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой. При этом, подчеркнул спикер Кремля, военно-техническое сотрудничество между странами продолжается.

"Постоянные контакты осуществляются между соответствующими службами. Пока никакой конкретики сказать нельзя", – отрезал Песков, передает ТАСС. 

Напомним, первые поставки С-400 Турции начались в июле 2019 г.  В ноябре стало известно, что Анкара хочет дополнительную порцию оружия.

Контракт на покупку ракетных комплексов на $2,5 млрд стороны подписали осенью 2017 г.

Ксения АНДРЕЕВА

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