C-400 собьет американский бомбардировщик B-21

Но для этого зенитчиками придется "прыгнуть выше головы"

Сможет ли российский ЗРК С-400 сбить американский бомбардировщик В-2 – один из главных вопросов, которые беспокоят как российских, так и западных военных экспертов. С одной стороны, стелс обладает таким маленьким ЭПР, что на радаре будет выглядеть как птица, с другой, С-400 разрабатывался когда B-2 уже давно летал, поэтому российские конструкторы, скорее всего, закладывали в возможности комплекса уничтожение американского самолета. Вероятно, это самая сложная цель для С-400.

Но в ближайшие годы у Штатов появился еще более грозная машина – В-21. Этот стелс будет меньше, а по технологиям бомбардировщик будет опережать В-2 на целое поколение. Чего только стоит его хвостовая часть, а также спрятанные двигатели и новая система распределения потоков воздуха по планеру.

Однако, как признает The National Interest, современные широкополосные радары, цифровые технологии и новейшие системы наведения позволяют засекать даже самолеты-невидимки.

Новейшие системы, такие как С-400, позволяют засекать цели в очень широком спектре частот. Но главная трудность заключается в том, чтобы захватить стелс. То есть радар может обнаружить В-2 или В-21, но не факт, что удастся навести на него ракету.

Если повезет, то зенитчикам удастся раздобыть "почерк" невидимки – как волны отражаются от этого самолета. Именно поэтому американцы запретили поставлять F-35 в Турцию. С-400 просто могут "натаскать" на малозаметный истребитель, и она будет сбивать его по определенному "шифру".



Кроме того, у ВВС США есть другой способ скрыть стелсы – запускать их в сопровождении обычных самолетов и беспилотников. Тогда все ракеты уйдут на простые мишени.