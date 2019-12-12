Расчеты получили боевой опыт и являются лучшими в мире

Россия обладает одними из лучших в мире систем залпового огня, которые намного эффективнее традиционных орудий. По мнению The National Interest, Москва сделала огромный шаг вперед, когда стали применять РСЗО совместно с беспилотниками. И если ранее системы просто накрывали огромную площадь, сейчас огонь ведется максимально прицельно, так как координаты целей передают БПЛА.

Как пишет NI, реактивные системы залпового огня вместе с дронами применялись в Донбассе и сейчас активно используются в Сирии. Ни одна страна НАТО не располагает таким количеством РСЗО. В альянсе больше делают ставку на авиацию, о далеко не всегда ее можно с успехом применить, к тому же воздушные операции очень дорогие.

Особенно опасны российские "Сонцепеки" ТОС-1А, так как термобарические ракеты уничтожают все живое со 100-процентной вероятностью. Также крайне эффективны "Ураганы" и "Смерчи". Ракеты для этих комплексов постоянно модернизируются, причем акцент делается на универсальность. Системы могут использовать уже разные ракеты – осколочно-фугасные, термобарические, кассетные.

Дальность стрельбы РСЗО 9К58 "Смерч" выросла с 70 до 90 километров. По мнению западных экспертов, такие системы вполне способны заменить ракеты ближнего радиуса действия. С оглядкой на российские РСЗО, а также "Искандеры" в США начали модернизировать свои M142 HIMARS.